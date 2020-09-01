Марш студентів у Білорусі зібрав уже кілька тисяч осіб

Кілька тисяч осіб беруть участь у марші студентів і викладачів у Мінську у вівторок.

Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live, передає Укрінформ.

Повідомляється, що на протести вийшли студенти Білоруського національного технічного університету, Білоруського державного університету інформатики й радіоелектроніки, Мінського державного лінгвістичного університету.

Колона протестуючих студентів дійшла до мосту біля станції мінського метро «Першотравнева». Там вже стоять автобуси ОМОНу. У Парку Горького також знаходяться силовики.

Повідомляється, що студенти постійно змінюють маршрут і навіть розділилися на кілька колон.

Тим часом біля Академії мистецтв студенти і люди, які їх підтримують, влаштували перформанс. Його учасники, більш як 50 осіб, заклеїли роти чорним скотчем. На плакатах - слоган "Мовчання - знак згоди?".

Також повідомляється, що по вулиці Орловській в Мінську будівельники-страйкарі йдуть в сторону Палацу Незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, 1 вересня почався найбільший і наймасовіший страйк в історії Білорусі на тлі протестів, які почалися після виборів президента 9 серпня. Студенти і викладачі ряду мінських вишів вийшли на страйк і вимагають відставки президента Лукашенка.

Під час протесту як мінімум 17 студентів були затримані біля університетів Мінська і на площі Перемоги. Журналістів Euroradio, які вели трансляцію зі студентського протесту, також затримали в прямому ефірі. Зазначається, що серед компаній, які оголосили для себе 1 вересня неробочим днем, магазини, інтернет-магазини, бари, кав'ярні, салони краси, салони друку, СТО, мовна школа, сервіс з каршерингу, архітектурне бюро, спортивний клуб, веломагазин, салон підлогових покриттів. Також до страйку долучилися різні підприємства - БілАЗ, Білоруськалій, МТЗ, Гродно Азот тощо. У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса. Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TUT.BY