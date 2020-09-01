ЄС закликає Росію припинити насильство проти журналістів

Євросоюз вважає загрозливою ситуацію з правами людини та свободою слова у РФ, де тривають переслідування журналістів та блогерів, які насмілюються висловлювати позицію, відмінну від офіційної.

Про це під час віртуального брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Коментуючи питання щодо реакції ЄС на напад на журналіста «Новой газеты» Єгора Жукова, якого жорстоко побили у Москві, він сказав: «Те, що трапилося з Єгором Жуковим, є дуже прикрим. Ми бажаємо йому найшвидшого одужання та очікуємо, що ті, хто відповідає за цю брудну боягузливу атаку, будуть притягнуті до правосуддя якомога скоріше».

Стано наголосив, що в Росії спостерігається негативна тенденція з дотриманням прав людини. Зокрема, проти журналістів і блогерів, які насмілилися висловлювати власну точку зору, застосовуються залякування, насильство та судові переслідування.

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«Це дуже негативна тенденція, адже свобода слова і свобода інформації є головними принципами демократії. Ми очікуємо, що Російська Федерація буде дотримуватися власних міжнародних та внутрішніх зобов’язань у цій сфері, та забезпечить, щоб журналісти могли працювати у безпечному середовищі, без погроз та нападів (як у випадку із Жуковим), без залякувань з боку влади та судового переслідування на підставі того, що написали або що сказали ці люди», - підкреслив Стано.

Він визнав, що досі не існує платформи для обговорення цих проблем з російською стороною, адже влада РФ відмовляється відновити двосторонні консультації з ЄС у сфері прав людини.

«ЄС неодноразово пропонував російській стороні поновити двосторонні консультації з прав людини, але, на жаль, Росія не приймає такого рішення. Вони відмовилися розпочати ці консультації, доки ЄС не відновить з Росією політичний діалог високого рівня. Але це неможливо, оскільки цей політичний діалог високого рівня був припинений у рамках реакції ЄС на незаконну анексію Криму в 2014 році. Оскільки Росія пов’язує між собою ці два питання, на жаль, ми не отримали позитивної відповіді на наші активні зусилля щодо відновлення таких консультацій, які нині є більш ніж необхідними», - сказав речник Єврокомісії.

Як повідомлялося, у неділю ввечері відомого російського блогера та ведучого радіостанції «Эхо Москвы», позаштатного журналіста російського видання «Новая газета» Єгора Жукова побили поблизу його будинку в Москві. Цей напад пов’язують із його професійною діяльністю.