До заарештованої в Білорусі Ковалькової знову не пустили адвоката

Адвокату Євгену Маслову знову не дозволили зустрітися зі своєю підзахисною - заарештованою Ольгою Ковальковою, яка є довіреною особою кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської і членом Координаційної ради.

Про це повідомляє телеграм-канал TUT.by, передає Укрінформ.

Причиною цього стала «важка епідеміологічна ситуація».

Маслов розповідає, що Ковалькова перебуває на території СІЗО в Жодіно в корпусі № 1, де координація йде з боку Жодінського РВВС, а не з боку органів виконання покарань. Адвокат має намір подати скаргу на ім'я начальника Жодінського РВВС.

Раніше суд Заводського району заарештував Ковалькову на 10 діб за організацію несанкціонованих масових заходів (ч. 2 ст. 23.34 КоАП).

Суд відбувався по скайпу, тому що Ковалькова перебувала в СІЗО.

Раніше інший суддя Заводського району присудила 10 діб члену Координаційної ради опозиції і лідеру страйкому Мінського тракторного заводу Сергію Дилевському за організацію несанкціонованих масових заходів (ч. 2 ст. 23.34 КоАП), оскільки він не мав дозволу на проведення акції.

Як повідомлялося, 24 серпня довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова і представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський прийшли на зустріч працівників підприємства, аби підтримати їх. Незабаром до місця зустрічі під'їхав автозак з ОМОНом, і люди в штатському відвезли Дилевського і Ковалькову в зв'язку «з порушенням громадського порядку».

Пізніше стало відомо, що Ковалькову засуджують за двома адміністративними статтями - за непокору міліції (ст. 23.4 КоАП) і за участь в несанкціонованих масових заходах (ч. 3 ст. 23.34 КоАП)».

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У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами президентських виборів. Силовики застосовували проти учасників мирних протестів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Під час акцій було затримано понд 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомляють про п'ятеро загиблих.