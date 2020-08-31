Байден звинуватив Трампа в заохоченні насильства на тлі заворушень у США

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден звинуватив чинного президента країни Дональда Трампа в "розпалюванні ненависті" та "заохоченні насильства" в американському суспільстві.

Як передає Укрінформ, про це Байден заявив у Твіттері.

"Насильство, яке призвело до смерті, що ми побачили минулої ночі в Портленді, неприйнятно. Неприпустимо стріляти на вулицях великого американського міста. Я засуджую будь-які форми насильства – і з правого, і з лівого боку – та закликаю зробити те ж саме Трампа", – заявив Байден.

Таку заяву Байден зробив у зв’язку з ситуацією в Портленді в штаті Орегон, де тривають акції проти расизму, що переросли в серйозні безлади, внаслідок яких у суботу одна особа загинула. У місті відбулися зіткнення між протестувальниками проти расизму і прихильниками Трампа.

Також Байден зазначив, що Трамп не здатний бути президентом, оскільки "за час його влади суспільна напруга зросла і розкол між різними групами збільшився".

Трамп вважає, що припинити безлади в містах США, де владу мають демократи, можна "суто силовим шляхом". Він звинуватив місцевих керівників-демократів у бездіяльності й тому, що вони "допустили заворушення".

Ще на початку червня Трамп говорив про рішення розмістити додаткові федеральні сили по всій країні для припинення заворушень.

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