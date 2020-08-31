У Міннеаполісі сталася стрілянина, є загиблий і поранені

Унаслідок стрілянини в американському штаті Міннесота загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS Minnesota.

За даними місцевої поліції, стрілянина сталася у неділю ввечері в житловому комплексі міста Міннеаполіс.

Після прибуття на місце інциденту правоохоронці виявили трьох чоловіків із вогнепальними пораненнями. Один із постраждалих загинув. Ще одну особу було госпіталізована, а третій постраждалий має незначні поранення.

Наразі поліція почала розслідування справи, аби встановити всі обставини стрілянини.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок стрілянини на півдні Філіппін вісім осіб загинули, ще одна дістала поранення. Поліція не виключає версію вбивства з помсти.