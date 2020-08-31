У Міннеаполісі сталася стрілянина, є загиблий і поранені

У Міннеаполісі сталася стрілянина, є загиблий і поранені

Укрінформ
Унаслідок стрілянини в американському штаті Міннесота загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS Minnesota.

За даними місцевої поліції, стрілянина сталася у неділю ввечері в житловому комплексі міста Міннеаполіс.

Після прибуття на місце інциденту правоохоронці виявили трьох чоловіків із вогнепальними пораненнями. Один із постраждалих загинув. Ще одну особу було госпіталізована, а третій постраждалий має незначні поранення.

Наразі поліція почала розслідування справи, аби встановити всі обставини стрілянини.

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Як повідомляв Укрінформ, унаслідок стрілянини на півдні Філіппін вісім осіб загинули, ще одна дістала поранення. Поліція не виключає версію вбивства з помсти.

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