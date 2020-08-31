Протести у США: Трамп каже, що демократи не можуть забезпечити "закон і порядок"

Американський президент Дональд Трамп вважає, що припинити безлади в містах США, де владу мають демократи, може лише силовим шляхом.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Твіттері.

"Єдиний спосіб зупинити насильство в містах з високим рівнем злочинності, керованих демократами, — це сила!", — заявив він.

Окрім цього, президент США розкритикував мера-демократа Портленда Теда Вілера за бездіяльність під час безладів у цьому місті: "Нічого не робить мер Портленда, демократ, який спостерігає за масштабною загибеллю і руйнуванням свого міста. Він вважає, що ця злочинна ситуація повинна тривати вічно. Неправильно!".

За словами американського лідера, жителі Портленда і інших міст США бажають "закону і порядку", які не можуть їм забезпечити керівники-прихильники Демократичної партії.

Портлендська поліція раніше повідомляла, що під час суботніх заворушень у цьому місті зі штату Орегон загинула 1 особа.

Ще на початку червня Трамп говорив, що ухвалив рішення розмістити додаткові федеральні сили по всій країні для припинення заворушень.

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Як повідомлялося, що масові протести в США спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після жорсткого затримання поліцейськими Міннеаполіса. Несанкціоновані акції вилилися в безлади, розграбування магазинів і зіткнення з правоохоронцями. Жертви і постраждалі є як серед цивільних, так і серед силовиків.

Фото: The White House