У світі підтвердили 25,3 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 31 серпня у світі загалом із початку пандемії виявлено вже 25 387 330 випадків коронавірусу, включаючи 850 600 летальних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

При цьому число людей, які вже одужали від COVID-19, становить 17 709 331.

Лідерами за кількістю хворих зараз є США (6 173 236), Бразилія (3 862 311) та Індія (3 621 245). На четвертому місті знаходиться Російська Федерація (990 326).

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В Україні всього зареєстровано 121 215 випадків коронавірусу. Від початку епідемії недуга забрала життя 2 557 українців.