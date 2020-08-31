Парламент Північної Македонії затвердив нову коаліцію та уряд

Парламент Північної Македонії затвердив нову коаліцію на чолі з соціал-демократами та склад нового уряду.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Голосування, що відбулося 30 серпня, повертає Зорана Заєва на посаду прем’єр-міністра після того, як у липні його партія з незначною перевагою перемогла правих суперників. Коаліція включає владну партію, Соціал-демократичний союз Македонії, та найбільшу політичну силу, що представляє етнічну албанську меншину. Нова коаліція має 62 голоси в парламенті зі 120 депутатів", - йдеться у повідомленні.

Партія Заєва набрала найбільше голосів на парламентських виборах у Північній Македонії 15 липня, але не отримала достатньо місць для самостійного формування уряду. Заєв заявив, що затвердження нового уряду принесе «період порядку, справедливості та дисципліни».

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За його словами, пріоритетами є судова влада, економіка, освіта, адміністрування та навколишнє середовище. Заєв також пообіцяв боротися з пандемією коронавірусної інфекції та протистояти злочинності та корупції.

Депутати від опозиції залишили парламент після голосування і не брали участі в церемонії присяги. Вони заявили, що урядова програма не має чітких цілей і не передбачає необхідних реформ.

Фото: Радіо Свобода