У мешканця Еквадору виявили два штами коронавірусу

В Еквадорі зареєстрували перший у країні випадок повторного зараження коронавірусом – у місцевого мешканця виявили два штами COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CGTN.

Зазначається, що уперше чоловік заразився у травні, і тоді хвороба перебігала у легкій формі. А в серпні, коли виявили повторне зараження, симптоми були вже помірної тяжкості. Зроблений у липні тест на коронавірус показав негативний результат.

Медики встановили, що під час другого інфікування у пацієнта спостерігалося підвищення рівня імуноглобуліну (IgG) у відповідь на вірус. Це означає, що в його організмі вже були антитіла.

Раніше повторне інфікування коронавірусом виявили у США - перебіг хвороби теж був тяжчим, ніж попереднього разу. На думку науковців, це свідчить, що імунітет після зараження не є абсолютним і можливі множинні інфекції.

Про перші випадки повторного інфікування коронавірусом також повідомляли у Гонконгу, Бельгії та Нідерландах.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено 25 млн 339,5 тис. випадків COVID-19, у тому числі 850,5 тис. летальних, одужали 17 млн 656,7 тис. осіб.