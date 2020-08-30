ВПС США повідомили про небезпечне перехоплення В-52 російськими винищувачами

У Військово-повітряних силах США назвали перехоплення російськими винищувачами Су-27 американського бомбардувальника В-52 над Чорним морем 28 серпня небезпечним та непрофесійним.

Як передає Укрінформ, про це повідомила служба розповсюдження візуальної інформації міністерства оборони США (DVIDS).

«Близько 11:19 28 серпня 2020 року два російські Су-27 перехопили бомбардувальник ВПС США В-52, який виконував штатні операції над міжнародними водами в Чорному морі. Російські пілоти здійснювали політ небезпечно та непрофесійно, кілька разів перетинаючи траєкторію польоту на відстані в межах 100 футів від носової частини B-52 на одній висоті і використовували форсаж Це призвело до турбулентності та обмеженої здатності В-52 маневрувати», - йдеться в повідомленні.

Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеф Харрігін підкреслив, що дії російських пілотів «збільшують загрозу повітряних зіткнень».

Читайте також: Туреччина заявляє про перехоплення грецьких літаків над Середземним морем

«Ми очікуємо, що вони будуть працювати у відповідності до міжнародних стандартів, встановлених для гарантування безпеки і запобігання нещасним випадкам», - наголосив американський генерал.