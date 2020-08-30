Понад 78 тисяч: в Індії виявили найбільшу у світі добову кількість випадків COVID-19

В Індії за минулу добу зареєстровано найбільшу у світі кількість випадків зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за добу в Індії підтверджено 78 761 випадок зараження коронавірусом, і це найбільший показник від початку пандемії. Раніше абсолютний рекорд був зафіксований у США 16 липня, коли за день COVID-19 діагностували у 77 299 людей.

Таким чином, станом на 30 серпня в Індії загалом зафіксовано 3 539 712 випадків COVID-19, включаючи 63 690 летальних. Ця країна на третьому місці за кількістю заражень у світі – після США та Бразилії.

За даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано 25 192 352 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 847 138 летальних, одужали вже 17 543 084 людини.