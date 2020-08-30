Австрія закликала владу Білорусі припинити переслідування журналістів

Міністерство закордонних справ Австрії засудило дії влади Білорусі щодо позбавлення акредитації близько 20 журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву було опубліковано у Твіттер-акаунті МЗС Австрії.

"Позбавлення акредитації журналістів, у тому числі тих, хто працює на іноземні ЗМІ, — це безпрецедентний напад на свободу ЗМІ. Австрія засуджує цю кричущу спробу припинення об'єктивного висвітлення подій і закликає білоруську владу негайно припинити переслідування журналістів», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Раніше стало відомо, що білоруська влада позбавила акредитації ряд журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ. Серед них - кореспонденти ВВС, "Радіо Свобода", "Настоящего времени", німецького телеканалу ARD, агентства Франс Прес, Reuters, Ассошіейтед Прес, Deutsche Welle, RFI.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.