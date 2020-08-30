ПАРЄ закликає країни Європи активніше боротися з насильницьким зникненням людей

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликали європейські країни вживати усіх можливих заходів із запобігання насильницькому зникненню людей.

Про це заявив голова комітету ПАРЄ з питань міграції П’єр-Ален Фрідез з нагоди Міжнародного для зниклих безвісті, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Європейські країни повинні вжити усіх можливих дій задля запобігання насильницькому зникненню та забезпечити ефективну допомогу родинам людей, які зникли безвісті», - наголосив парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницького зникнення, або День зниклих безвісти.

З огляду на російсько-українську війну та окупацію АР Крим Росією, Міжнародний день жертв насильницького зникнення (зниклих безвісті) набув для України особливої актуальності. Спецслужби російського агресора регулярно викрадають людей у Криму, зафіксовані численні випадки насильницького зникнення українських активістів на окупованих сепаратистами територіях Донбасу, порушення прав людини на непідконтрольних Україні територіях.

Читайте також: Україна закликає світ посилювати тиск на РФ через зникнення людей в Криму та на Донбасі

У червні 2015 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Зниклі люди упродовж конфлікту в Україні».

У резолюції ПАРЄ закликала РФ негайно звільнити усіх протиправно ув’язнених з початку російської агресії в Україні у 2014 році українських громадян.

Москва не виконала вимог Парламентської асамблеї, а також інших міжнародних організацій і багатьох урядів демократичних країн.