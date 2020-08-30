У Чорногорії проходять парламентські й місцеві вибори

У Чорногорії сьогодні, 30 серпня, проходять вибори до парламенту країни, а також місцеві вибори у 5 муніципалітетах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Vijesti.

У виборах беруть участь 6 коаліцій та 5 політичних партій. Місцеві вибори відбуваються у Будві, Которі, Тівту, Андрієвиці та Гусіню.

Зазначається, що хворим на коронавірус також дали можливість голосувати.

Дільниці відкрилися о 7 ранку та працюватимуть до 20-00. У голосуванні візьмуть участь близько 540 тисяч громадян із близько 640 тисяч населення країни.

Станом на 9 ранку явка виборців на дільниці становила 14,7%.

Нинішні парламентські вибори стануть одинадцятими з моменту запровадження багатопартійної системи в Чорногорії та п’ятими з часу відновлення незалежності.

Скупщина (парламент) Чорногорії складається з 81 депутата. Щоб пройти в парламент, партіям і коаліціям необхідно подолати 3-відсотковий бар'єр (крім партій нацменшин, для яких його знижено).

Через епідемію коронавірусу вибори проходитимуть у особливих умовах. На дільниці необхідно приходити у масках та зі своїми ручками дотримуватися дистанції. Знімати маску можна лише під час ідентифікації.