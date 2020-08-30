Поблизу Аляски винищувачі США перехопили шість російських літаків

Американські військово-повітряні сили перехопили шість російських військових літаків біля узбережжя Аляски.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

"Американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправки паливом у небі KC-135, перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски", - йдеться у повідомленні.

У Командуванні аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) уточнюють, що інциденти сталися вночі з четверга на п'ятницю.

Російська авіація наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж майже п'яти годин перебувала у міжнародному повітряному просторі, додали у NORAD.

“Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і випробовують нашу оборону”, - заявив у зв'язку з цим командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен Вангерк.

Як повідомлялося, Північне командування збройних сил США заявило, що біля берегів Аляски сплив російський підводний човен.

У США уточнили, що російська субмарина перебувала не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають, оскільки не виключена ймовірність, що на ньому сталася аварія, тож знадобиться допомога.

Фото з сайту dailystar.co.uk