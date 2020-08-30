У Білорусі затримали координатора страйкому БДУ

Поліція затримала координатора страйкому Білоруського державного університету Світлану Волчек і її чоловіка Михайла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

За словами сестри Михайла Волчека - Ольги - подружжя затримали ввечері 28 серпня в одному із сіл Брестської області у власному приватному будинку, де вони робили ремонт. При цьому поліція вилучила ноутбуки, телефони, дрон і документи.

Наскільки відомо Ользі, подружжя перебуває в місцевому РВВС. Але ніхто з правоохоронців з цього приводу з нею не спілкувався. Також повідомляється, що адвокатів у затриманих поки ще немає, питання із захистом буде вирішуватися в понеділок.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня біля головного корпусу БДУ зібралися близько 300 студентів і викладачів. У ході акції страйком вузу провів збір підписів під петицією з вимогами на ім'я ректора. Автори петиції, зокрема, зажадали виступити із заявою на підтримку відставки Лукашенка, а також проведення повторних чесних виборів з допуском незалежних спостерігачів. У разі невиконання вимог представники університету обіцяли розпочати 1 вересня страйк.

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У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Силовики жорстоко розганяли мирні демонстрації, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомили про п'ятьох загиблих.

Фото: Наша Ніва