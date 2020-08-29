У Санкт-Петербурзі пройшла акція солідарності з білоруськими жінками

У російському Санкт-Петербурзі активістки вийшли до консульства Білорусі на акцію підтримки білоруських жінок, які беруть участь у протестах проти режиму Лукашенка.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал NEXTA Live.

Дівчата, які взяли участь у цій акції, виконали пісню «Купалинка», а коли їх оточив ОМОН, стали в зчеплення.

Як повідомлялося, сьогодні в Мінську проходить Жіночий марш солідарності, на який за оцінками місцевих ЗМІ, прийшли понад 10 тисяч осіб.

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У Білорусі вже три тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети, затримували журналістів.

Фото: Дмитро Брушко, TUT.BY