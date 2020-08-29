Президент Франції застерігає Кремль від втручання у ситуацію в Білорусі

«Найгіршим» варіантом розвитку ситуації в Білорусі є «російське втручання».

Про це заявив журналістам президент Франції Емманюель Макрон, передає Укрінформ із посиланням на RFI.

Макрон указав на небезпеку перетворення білоруської кризи в «міжнародну», виступивши проти «будь-якого зовнішнього втручання» у ситуацію в Білорусі. «Найгіршим» було б російське втручання («le pire est l'intervention russe»), зазначив президент Франції, коментуючи зроблену напередодні Володимиром Путіним заяву про формування в Росії «резерву зі співробітників правоохоронних органів» для надання допомоги Олександру Лукашенку в разі, якщо ситуація «вийде з-під контролю».

За словами Макрона, про неприпустимість зовнішнього втручання - «і перш за все, втручання російських сил» - він особисто говорив Путіну в ході двосторонніх переговорів.

Президент Франції повідомив про спільну позицію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель: «Ми не хочемо повторення того, що сталося в Україні».

Головною метою дипломатичних зусиль Франції і Німеччини президент Макрон назвав налагодження в Білорусі діалогу між суспільством і владою за посередництва ОБСЄ. «Ми прагнемо залучити Росію до діалогу щодо Білорусі, щоб вона допомогла нам переконати президента Лукашенка в необхідності прийняти пропозицію ОБСЄ про посередництво».

За словами Макрона, в ході переговорів з ним самим і канцлером Меркель Володимир Путін повідомив, що підтримує «посередництво» ОБСЄ у встановленні діалогу в Білорусі. Лукашенко відмовляється від такого посередництва, - визнав президент Франції, який вважає, що Путіну «потрібно докласти зусиль», щоб «допомогти» європейцям домогтися від білоруського керівника згоди на діалог.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Фото: CHRISTIAN HARTMANN/DPA