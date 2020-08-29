У Перу продовжили режим надзвичайного стану через коронавірус

Перу в п'ятницю продовжило надзвичайний стан ще на 90 днів через почастішання випадків COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Xinhua.

Таким чином було введено карантин у чотирьох південних регіонах Куско, Мокегуа, Пуно і Такна, а також - у 46 провінціях країни. Громадські збори, а також походи в гості до родичів були заборонені, «щоб уникнути збільшення числа інфікувань COVID-19».

Як зазначили в уряді, збільшення випадків зараження коронавірусом, ймовірно, пов'язане зі «збільшенням пересування людей через відновлення економічної діяльності, межпровінційних повітряних і наземних транспортних сполучень, а також скупчення людей у торговельних і міських транспортних центрах».

Згідно з даними Worldometer, на сьогодні в Перу зафіксовано 629 961 випадок COVID-19, зокрема 28 471 смерть і 438 017 випадків одужання.