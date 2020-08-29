У США впав військовий вертоліт, є загиблі — ЗМІ

В американському штаті Каліфорнія розбився військовий вертоліт Black Hawk, в результаті чого двоє військових загинули, троє — отримали поранення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на газету Los Angeles Times.

Відзначається, що інцидент стався напередодні під час тренування недалеко від міста Коронадо на острові Сан-Клементе, розташованому приблизно в 112 км на захід від міста Сан-Дієго.

"Одиниця Командування спеціальними операціями Армії США проводила тренування, коли стався повітряний інцидент. Двоє військовослужбовців загинули й троє постраждали", - зазначено в повідомленні армійської пресслужби.

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Територію оточили, ведеться розслідування інциденту.

Як раніше повідомляло агентство, приватний вертоліт впав в річку в Польщі. Два його пасажири вижили, але отримали серйозні травми.