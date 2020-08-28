Жінки в центрі Мінська встали в "ланцюг солідарності" - їх оточив ОМОН

Мешканки Мінська встали в «ланцюг солідарності» біля Червоного костьолу на площі Незалежності, однак їх оточили силовики, вимагаючи розійтися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Tелеграм-каналі TUT.by.

«Тих, хто вишукався в ланцюг солідарності біля Червоного костьолу, повністю оточив ОМОН. Жінки співають», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що активісткам, оточеним у кільце, включили радянську пісню, але вони під неї танцюють.

Після цього, як повідомляється, силовики дозволили дівчатам піти з площі Незалежності.

Як повідомлялось, на площі Незалежності в Мінську 26 серпня ОМОН розігнав учасників акції протесту. Коли близько ста протестуючих спробували сховатися в Червоному костьолі, силовики заблокували всі двері і не випускали людей з храму.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

В ході протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їхнє місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про декілька загиблих у ході протестів.