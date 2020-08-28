У центрі Мінська знову помітили автозаки і військову техніку

У центрі столиці Білорусі в п'ятницю вдень знову були помічені автозаки і військові машини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Також до цього повідомлення прикріплені відповідні фотографії з підтвердженням такої інформації.

\У свою чергу канал Білорусь Зараз уточнює дані, відзначаючи, що на вулицю Володарського приїхало близько 7 автозаків, а на парковці неподалік від Червоного костьолу стоїть близько 20 мікроавтобусів без номерів.

Як відомо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які пройшли 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Під час протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих під час протестів.

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю Сергію Брильову, яке вийшло в ефір в четвер, Путін розповів, що Москва і Мінськ домовилися про формування такого резерву з числа правоохоронців РФ. Глава РФ пояснював, що резерв із силовиків не буде задіяний, доки "екстремістські елементи, не прикриваючись політичними гаслами, не перейдуть певних меж і не приступлять просто до розбою, не почнуть підпалювати будинки, банки, намагатися захоплювати адміністративні будівлі тощо".

Фото: TUT.by