У Навального кажуть, що він досі в комі

Отруєний російський політик Олексій Навальний, який зараз перебуває в берлінській клініці «Шаріте», як і раніше перебуває в штучній комі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила в Твіттер речник ФБК Кіра Ярмиш.

«Новини по здоров'ю Олексія. Він як і раніше в штучній комі і підключений до ШВЛ. Стан важкий, проте симптоми отруєння зменшуються», - написала вона.

За словами Ярмиш, зараз серйозної загрози для життя Навального немає.

«Тим не менше прогнозів лікарі як і раніше не дають», - додала вона.

Раніше фахівці берлінської клініки «Шаріте», де перебуває опозиційний російський політик Олексій Навальний, у якого діагностували отруєння інгібіторами холінестерази, запросили допомогу у військового відомства Німеччини і британської військової лабораторії Porton Down, яка вивчала аналізи Сергія і Юлії Скрипалів.

Як повідомлялося, консиліум лікарів клініки «Шаріте» 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Зараз проводяться розширені дослідження.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.

22 серпня спецлітаком його доставлено в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.