Євросоюз не розголошує деталі нових санкцій щодо Білорусі
Як передає власний кореспондент Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Жозеп Боррель за результатами неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у п’ятницю у Берліні.
«Нині я не можу сказати вам точну кількість і назвати конкретні імена людей, які будуть включені до списку. Ця інформація має бути захищеною, доки санкції не набудуть чинності. Окрім цього, країни-члени все ще надають свої пропозиції», - заявив високий представник ЄС.
Він додав, що остаточний санкційний список залежатиме від розвитку ситуації у Білорусі, яку ЄС ретельно відстежує.
Водночас, як повідомляють джерела у дипломатичних колах, проєкт санкційного списку нині включає 15-20 осіб.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс розкритикував такий підхід, відзначивши, що санкції мають бути значно суттєвішими.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікацій.
Фото з сайту opinionua