Євросоюз не розголошує деталі нових санкцій щодо Білорусі

Євросоюз не розголошує кількість та імена білоруських посадовців, які можуть бути включені до нового санкційного списку за причетність до насильства, репресій, порушення прав людини та фальсифікації президентських виборів.

Як передає власний кореспондент Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Жозеп Боррель за результатами неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у п’ятницю у Берліні.

«Нині я не можу сказати вам точну кількість і назвати конкретні імена людей, які будуть включені до списку. Ця інформація має бути захищеною, доки санкції не набудуть чинності. Окрім цього, країни-члени все ще надають свої пропозиції», - заявив високий представник ЄС.

Він додав, що остаточний санкційний список залежатиме від розвитку ситуації у Білорусі, яку ЄС ретельно відстежує.

Водночас, як повідомляють джерела у дипломатичних колах, проєкт санкційного списку нині включає 15-20 осіб.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс розкритикував такий підхід, відзначивши, що санкції мають бути значно суттєвішими.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото з сайту opinionua