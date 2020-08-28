Лукашенко - про можливі санкції: Хай навіть не мріють. Ми їм покажемо

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв відповісти на запровадження санкційних заходів рядом країн.

Як передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА, про це він заявив у п'ятницю, спілкуючись з працівниками ТОВ "Савушкін-Орша".

"Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони літатимуть або через Балтику, або Чорне море торгувати з Росією та інше. А щодо санкційної продукції (на ту продукцію, на яку Росія запровадила ембарго) - хай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції", - заявив Лукашенко.

За його словами, він доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торговельних потоків з портів Литви на інші.

"Ось ми і подивимося, як вони житимуть. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще потрібно? Зажралися. Тому поставимо на місце", - заявив Лукашенко.

Він нагадав, що Білорусь уже проходила період санкцій. "Вижили. Виживемо і зараз. Світ не без добрих людей. Тому нас лякати не треба", - сказав президент Білорусі.

Як повідомлялося, МЗС Литви пропонує запровадити національні санкції щодо 118 посадових осіб Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і надмірне застосування сили проти мирних протестувальників.

Євросоюз також обговорює можливість запровадження персональних санкцій стосовно посадових осіб Білорусі.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

У ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб було затримано, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих у ході протестів.