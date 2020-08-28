Росія оголосила персоною нон грата норвезького дипломата у відповідь на висилку російського дипломата з Осло.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

«У зв'язку з недружньою акцією норвезької влади, яка оголосила 18 серпня ц.р. російського дипломата «persona non grata», 28 серпня посла Королівства Норвегія в Москві Р. Ресаланд був запрошений до МЗС Росії і поінформований, що в якості відповіді один із старших дипломатів Посольства Норвегії також оголошений «persona non grata»», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що акредитація дипломата в РФ буде припинена протягом трьох днів - саме такий термін було відведено норвежцями для від'їзду співробітника російського диппредставництва.

У РФ також заявили, що політика, яка проводиться норвезькою владою, негативно позначається на двосторонніх відносинах і відповідальність за її наслідки «повністю лягає на Осло».

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня МЗС Норвегії заявив про висилку російського дипломата, що зустрічався з раніше затриманим шпигуном.

15 серпня під час зустрічі з російським дипломатом в одній з піцерій Осло був затриманий 50-річний місцевий житель. На допиті він заявив, що передав росіянину інформацію і отримав від нього гроші.