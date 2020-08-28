На акцію біля Купалівського театру в Мінську зібралося близько ста осіб, є затримані - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.
Люди принесли до театру портрети політв'язнів, а актори - свої нагороди і дипломи.
За повідомленнями журналіста TUT.BY, під час акції було затримано Мартина Мельникова, сина відомого білоруського барда Андрія Мельникова.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
Під час протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.
Повідомлялося також про кількох загиблих під час протестів.
Фото: TUT.BY