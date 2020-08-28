ЄС одностайно виступає за санкції проти керівництва Білорусі - МЗС Фінляндії

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що лідери країн-членів Європейського Союзу одностайно виступають за введення санкцій проти Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

За словами Хаавісто, санкції матимуть персональний характер і будуть введені щодо кількох десятків людей. Санкційний список буде підготовлено протягом вересня.

Хаавісто припустив, що до нього потраплять високопоставлені чиновники діючого режиму Білорусі, відповідальні за силове придушення мирних протестів і фальсифікацію результатів президентських виборів.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила їх остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.