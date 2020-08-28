Тихановська закликає вчителів захистити своїх колег

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до білоруських вчителів напередодні 1 вересня, закликавши їх проявити солідарність і захистити колег.

Як передає Укрінформ, її відеозвернення опубліковано на Ютуб-каналі «Країна для життя».

Тихановська розповіла, що і сама має педагогічну освіту, працювала з дітьми і знає, як важливо цінувати їхню повагу і пошану їхніх батьків.

«Я думаю, що кожен з вас став учителем за покликанням, і впевнена, що професією вчителя можна і потрібно пишатися. Але давайте подивимося, що намагаються зробити зі школи чиновники від освіти? Суцільні перевірки, принизливі підношення перевіряючим, побори з батьків, ремонти за свій рахунок, примусова передплата, «добровільно-примусові» походи на хокей-лижню-демонстрації. Хіба це має відношення до навчально-виховного процесу?», - звернулася до вчителів Тихановська.

Вона закликала очистити школу і добре ім'я вчителів від лицемірства і страху.

«Але є й ті, хто під тиском або в бажанні вислужитися крав голоси виборців, крав майбутнє у дітей, яких ви вчите. Про це вас запитають діти і їхні батьки. Давайте очистимо школу і добре ім'я вчителів від лицемірства і страху. Якщо хтось із вас піддався тиску і пішов на підробку - дайте собі обіцянку далі чинити по совісті, яка важливіша за страх», - сказала Тихановскька.

За її словами, зараз звучать погрози звільнити вчителів, які не погоджуються з «державною ідеологією».

«Але якщо за державну ідеологію видаються брехня і фальсифікації, чого варта така ідеологія? Проявіть солідарність, захистіть своїх колег - чесних вчителів! Нехай звільняються махінатори і кар'єристи. Учитель - професія, заснована на любові до дітей і щирості. Давайте зробимо нашу школу такою, щоб у неї з радістю приводили дітей!», - резюмувала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.