Прем’єр Японії збирається у відставку – ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе має намір подати у відставку через погіршення стану здоров'я.

Як передає Укрінформ з посиланням на Kyodo News, про це повідомило джерело з його Ліберально-демократичної партії.

Очікується, що сам Абе може оголосити про своє рішення на пресконференції пізніше у п’ятницю.

Як пише видання, з середини червня до початку серпня Абе майже не проводив пресконференцій. За останні два тижні він двічі відвідував лікарню, що підсилювало припущення про погіршення його здоров’я.

Абе вперше став прем’єр-міністром Японії у 2006 році у віці 52 років, але тоді подав у відставку через хронічні проблеми зі здоров’ям. Він повернувся до влади у 2012 році і знову обійняв посаду прем’єр-міністра країни.