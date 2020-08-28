Близько третини дітей світу не мають доступу до дистанційного навчання - UNICEF

Пандемія COVID-19 та зумовлені нею закриття шкіл позбавили третину дітей світу доступу до належного навчання.

Про це заявила виконавчий директор UNICEF Генрієтта Форе, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для щонайменше 463 мільйонів дітей, чиї школи були закриті через COVID-19, не існувало дистанційного навчання”, - сказала Форе, представляючи новий звіт UNICEF.

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За її словами, “величезна кількість дітей, чиє навчання було повністю зупинене на місяці, створює глобальну освітню надзвичайну ситуацію”.

“Наслідки цього можуть відчуватися в економіках та суспільствах ще протягом десятиліть”, - наголосила Форе.

У пресслужбі UNICEF додали, що на піку обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію COVID-19, близько 1,5 мільярда дітей не відвідували навчальні заклади.

“Хоча зазначені у звіті цифри демонструють загрозливу картину нестачі навчання під час закриття шкіл, UNICEF попереджає, що ситуація, вірогідно, значно гірша. Навіть коли діти мають технології й засоби вдома, їм може не вистачати здібності навчатися дистанційно за допомогою цих платформ через інші домашні фактори, серед яких: схиляння до виконання завдань по дому, примус до роботи, погане середовище для навчання й нестача допомоги у слідування онлайн програмі”, - уточнили у відомстві.

В UNICEF звернули увагу, що найбільш постраждали від закриття шкіл діти країн із регіону Сахари, адже більш ніж половина з них не мали доступу до віддаленого навчання.