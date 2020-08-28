Близько третини дітей світу не мають доступу до дистанційного навчання - UNICEF
Про це заявила виконавчий директор UNICEF Генрієтта Форе, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Для щонайменше 463 мільйонів дітей, чиї школи були закриті через COVID-19, не існувало дистанційного навчання”, - сказала Форе, представляючи новий звіт UNICEF.
За її словами, “величезна кількість дітей, чиє навчання було повністю зупинене на місяці, створює глобальну освітню надзвичайну ситуацію”.
“Наслідки цього можуть відчуватися в економіках та суспільствах ще протягом десятиліть”, - наголосила Форе.
У пресслужбі UNICEF додали, що на піку обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію COVID-19, близько 1,5 мільярда дітей не відвідували навчальні заклади.
“Хоча зазначені у звіті цифри демонструють загрозливу картину нестачі навчання під час закриття шкіл, UNICEF попереджає, що ситуація, вірогідно, значно гірша. Навіть коли діти мають технології й засоби вдома, їм може не вистачати здібності навчатися дистанційно за допомогою цих платформ через інші домашні фактори, серед яких: схиляння до виконання завдань по дому, примус до роботи, погане середовище для навчання й нестача допомоги у слідування онлайн програмі”, - уточнили у відомстві.
В UNICEF звернули увагу, що найбільш постраждали від закриття шкіл діти країн із регіону Сахари, адже більш ніж половина з них не мали доступу до віддаленого навчання.