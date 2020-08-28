Путчисти відпустили експрезидента Малі додому

Колишнього президента Малі, якого військові утримували під вартою на території своєї бази, відпустили додому.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили у Національному комітеті порятунку народу, який нині виконує функції де-факто влади у Малі, пише Сіньхуа.

“Колишнього президента Ібрагіма Бубакара Кейту було звільнено й нині він перебуває у своїй резиденції”, - заявили у Нацкомітеті.

Зазначається, що Кейту було звільнено відповідно до угоди між малійським Нацкомітетом порятунку народу та делегацією Економічної спільноти країн Західної Африки (ЕСКЗА), яка веде перемовини з метою вирішення кризи у країні. Відповідно до угоди, Кейта може вільно покинути Малі, однак ЕСКЗА поручилося, що він повернеться до країни за потреби.

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Як повідомляв Укрінформ, під тиском повсталих військових президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта 18 серпня пішов у відставку, розпустивши уряд і парламент.

Він зазначив, що "не хоче кровопролиття, аби утриматися при владі".

Фото: Claude Truong-Ngoc