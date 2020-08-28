Путчисти відпустили експрезидента Малі додому

Путчисти відпустили експрезидента Малі додому

Укрінформ
Колишнього президента Малі, якого військові утримували під вартою на території своєї бази, відпустили додому.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили у Національному комітеті порятунку народу, який нині виконує функції де-факто влади у Малі, пише Сіньхуа.

“Колишнього президента Ібрагіма Бубакара Кейту було звільнено й нині він перебуває у своїй резиденції”, - заявили у Нацкомітеті.

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Зазначається, що Кейту було звільнено відповідно до угоди між малійським Нацкомітетом порятунку народу та делегацією Економічної спільноти країн Західної Африки (ЕСКЗА), яка веде перемовини з метою вирішення кризи у країні. Відповідно до угоди, Кейта може вільно покинути Малі, однак ЕСКЗА поручилося, що він повернеться до країни за потреби.

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Як повідомляв Укрінформ, під тиском повсталих військових президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта 18 серпня пішов у відставку, розпустивши уряд і парламент.

Він зазначив, що "не хоче кровопролиття, аби утриматися при владі".

Фото: Claude Truong-Ngoc

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