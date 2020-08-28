Байден прийняв пропозицію Трампа і піде з ним на дебати
Укрінформ
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден готовий вийти на дебати з чинним президентом країни республіканцем Дональдом Трампом.
Як передає Укрінформ, про це він заявив в ефірі телеканала MSNBC.
"Я збираюся дебатувати з ним. Я буду факт-чекер на сцені під час дебатів з ним", - сказав Байден.
Раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі виступила проти проведення дебатів, оскільки, на її думку, Трамп буде поводитися на них негідно.
До слова, раніше чинний президент не раз викликав свого конкурента у передвиборних перегонах на публічні дебати. Байден ігнорував такі виклики.
Нагадаємо: вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 3 листопада 2020 року.