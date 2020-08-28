Байден прийняв пропозицію Трампа і піде з ним на дебати

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден готовий вийти на дебати з чинним президентом країни республіканцем Дональдом Трампом.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в ефірі телеканала MSNBC.

"Я збираюся дебатувати з ним. Я буду факт-чекер на сцені під час дебатів з ним", - сказав Байден.

Раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі виступила проти проведення дебатів, оскільки, на її думку, Трамп буде поводитися на них негідно.

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До слова, раніше чинний президент не раз викликав свого конкурента у передвиборних перегонах на публічні дебати. Байден ігнорував такі виклики.

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Нагадаємо: вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 3 листопада 2020 року.