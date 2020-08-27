У Румунії за добу захворіли найбільше людей від початку пандемії

Румунська влада за минулі 24 години зареєструвала 1 504 нові випадки захворювання на коронавірус, що є рекордом із початку пандемії у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Journal.

З них 583 особи захворіли на коронавірус повторно.

Загалом у країні наразі вже підтверджено 83 150 випадків COVID-19. З них 47 807 осіб вже вилікувалися, а 3 459 померли.

Зазначається, що попередній антирекорд був зафіксований 13 серпня. Тоді за добу виявили 1 454 нових випадків коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 серпня у світі зафіксували 24 332 280 випадків COVID-19. З них 829 666 - летальні, а 16 873 307 осіб одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS