В Афганістані за добу від повеней загинули понад 100 осіб
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Укрінформ
Унаслідок повеней у декількох афганських провінціях за минулу добу загинули щонайменше 110 осіб, ще 150 постраждали.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.
Тільки у провінції Парван кількість загиблих від паводка зросла до 85 осіб, ще 110 постраждали.
Водночас десятеро людей загинули та ще щонайменше 10 осіб зазнали травм у провінції Капіса в результаті повені.
Також місцева влада повідомляє про загиблих із провінцій Паншир, Майдан Вардак та районах столиці Кабула.
Як повідомляв Укрінформ, різка повінь розпочалася в регіоні у середу вночі. Раніше повідомлялося про 70 загиблих.
Фото: tolonews.com