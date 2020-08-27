В Афганістані за добу від повеней загинули понад 100 осіб

Унаслідок повеней у декількох афганських провінціях за минулу добу загинули щонайменше 110 осіб, ще 150 постраждали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

Тільки у провінції Парван кількість загиблих від паводка зросла до 85 осіб, ще 110 постраждали.

Водночас десятеро людей загинули та ще щонайменше 10 осіб зазнали травм у провінції Капіса в результаті повені.

Також місцева влада повідомляє про загиблих із провінцій Паншир, Майдан Вардак та районах столиці Кабула.

Читайте також: Жертвами злив у Судані вже стали майже 90 осіб

Як повідомляв Укрінформ, різка повінь розпочалася в регіоні у середу вночі. Раніше повідомлялося про 70 загиблих.

Фото: tolonews.com