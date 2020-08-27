Лавров обговорив із білоруським колегою узгоджені дії у зовнішній політиці РФ і Білорусі

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у телефонній розмові з білоруським колегою Володимиром Макеєм обговорив хід реалізації програми узгоджених дій у галузі зовнішньої політики Росії та Білорусі.

Про це повідомляється в заяві МЗС РФ, передає Укрінформ.

"Відбулося також обговорення поточної взаємодії зовнішньополітичних відомств двох країн і ходу реалізації програми узгоджених дій у галузі зовнішньої політики Російської Федерації та Республіки Білорусь", - наголошується в повідомленні.

При цьому Лавров поінформував білоруського колегу про недавні контакти з зарубіжними партнерами, в ході яких вони згадували ситуацію в Білорусі.

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Також Лавров заявив Макею про незмінну союзницьку підтримку Росією братнього народу Білорусії. При цьому «міністри наголосили на необхідності якнайшвидшої нормалізації обстановки через національний діалог при дотриманні норм конституції і поваги до правопорядку в республіці». «Підтверджено неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішньополітичні процеси, спроб дестабілізації ситуації та нав'язування ззовні односторонніх посередницьких послуг", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Як повідомлялося сьогодні раніше, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі, але він поки що не буде використаний.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.