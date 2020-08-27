У центрі Мінська затримали понад 70 осіб

У Мінську на площі Незалежності було затримано більш як 70 осіб.

Про це свідчать дані правозахисників, повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал TUT.BY.

Як зазначає видання, з РУВС почали відпускати затриманих там журналістів.

Після перевірки особи були відпущені кореспонденти з БелаПАНу, Супутника і РІА "Новості".

У Мінську тисячі протестувальників улаштували ходу до католицького Червоного костелу на площі Незалежності, де ОМОН блокував людей. Про це повідомляє Інтерфакс.

Близько тисячі людей ідуть від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до костелу на площі Незалежності з плакатами і прапорами. Автомобілі, що проїжджають повз них, підтримують протестувальників сигналами.

Акція протесту проходить на тлі недавнього інциденту на площі Незалежності, коли в Червоному костелі співробітниками ОМОНу були заблоковані люди. Близько 40 хвилин звідти не випускали кілька десятків людей, які там сховалися, оскільки силовики заблокували двері.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на площі Свободи в Мінську були затримані й доставлені в РУВС для з'ясування особистості два десятка журналістів.

Після виборів ву Білорусі 9 серпня розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Фото: TUT.BY