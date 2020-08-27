Тихановська не проти участі Лукашенка в нових виборах

Нові президентські вибори в Білорусі повинні бути вільними, тому в разі їх проведення чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко міг би взяти участь в них, якщо матиме бажання.

Як передає Укрінформ, про це DW повідомила опозиційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська.

«Це вільні вибори, і будь-який громадянин Республіки Білорусь, який відчуває в собі міць і силу висуватися, - будь ласка», - наголосила вона.

Як повідомлялося, Світлана Тихановська була головним опонентом Лукашенка на президентських виборах в Білорусі 9 серпня.

ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу ж після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко придушували їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.