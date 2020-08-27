Лукашенко каже, що на мітингах його підтримали три мільйони білорусів

Лукашенко каже, що на мітингах його підтримали три мільйони білорусів

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на мітинги на його підтримку вийшло 3 мільйони осіб.

Про це він сказав у четвер на нараді у Мінську, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

«Уже на мітингах на підтримку миру, спокою, чинного президента виступило близько 3 млн осіб. Це ж величезна сила - 3 млн осіб. Наш електорат більш спокійний: ветерани, пенсіонери, фахівці. Вони знають свою справу, працюють. Тому ми і матимемо ту кількість людей - 80%, які за нас проголосували», - сказав Лукашенко.

За його словами, йому вдасться «впоратися з вулицею».

«Головне для нас - економіка. Якщо у нас нормально працюватимуть підприємства, нам не страшні ніякі катаклізми. З вулицею ми впораємося, як би їм не хотілося дестабілізувати цю обстановку», - заявив він.

"Тому треба жити спокійно, займатися кожному своєю справою. А щодо мене, силових структур та інших, ми займатимемося теж своєю справою. Виключно за законом. Тому треба відкривати Біблію, я маю на увазі закон, і читати: це - санкції такі, ось це - санкції такі. Ми не кровожерні, ми не збираємося нікого душити, ганяти по вулицях, якщо нас до цього не змушують", - зазначив Президент.

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Він підкреслив, що влада зобов'язана захистити людей. «Люди втомилися, люди зрозуміли, що таке жити в спокійному місті-герої Мінську, а що таке, коли бомблять вулиці, коли на балкони закидають коктейлі Молотова й інше, поки що петарди. Не дай бог почнуть кидати гранати. Вже навколо нашої країни сформувалися угруповання, які готові сюди прийти і розпалити цю пожежу. Ми цього допустити не можемо. Я це говорю прямо і не збираюся нікого заколисувати», - сказав Лукашенко.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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