Лукашенко каже, що на мітингах його підтримали три мільйони білорусів

Про це він сказав у четвер на нараді у Мінську, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

«Уже на мітингах на підтримку миру, спокою, чинного президента виступило близько 3 млн осіб. Це ж величезна сила - 3 млн осіб. Наш електорат більш спокійний: ветерани, пенсіонери, фахівці. Вони знають свою справу, працюють. Тому ми і матимемо ту кількість людей - 80%, які за нас проголосували», - сказав Лукашенко.

За його словами, йому вдасться «впоратися з вулицею».

«Головне для нас - економіка. Якщо у нас нормально працюватимуть підприємства, нам не страшні ніякі катаклізми. З вулицею ми впораємося, як би їм не хотілося дестабілізувати цю обстановку», - заявив він.

"Тому треба жити спокійно, займатися кожному своєю справою. А щодо мене, силових структур та інших, ми займатимемося теж своєю справою. Виключно за законом. Тому треба відкривати Біблію, я маю на увазі закон, і читати: це - санкції такі, ось це - санкції такі. Ми не кровожерні, ми не збираємося нікого душити, ганяти по вулицях, якщо нас до цього не змушують", - зазначив Президент.

Він підкреслив, що влада зобов'язана захистити людей. «Люди втомилися, люди зрозуміли, що таке жити в спокійному місті-герої Мінську, а що таке, коли бомблять вулиці, коли на балкони закидають коктейлі Молотова й інше, поки що петарди. Не дай бог почнуть кидати гранати. Вже навколо нашої країни сформувалися угруповання, які готові сюди прийти і розпалити цю пожежу. Ми цього допустити не можемо. Я це говорю прямо і не збираюся нікого заколисувати», - сказав Лукашенко.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.