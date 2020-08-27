Отруєння Навального: у Росії проводять понад 20 експертиз

Про це повідомили в МВС РФ, передає Укрінформ з посиланням на Медузу.

За даними відомства, під час перевірки вже проведено огляд готельного номера, в якому мешкав політик, вилучено «понад 100 предметів, які можуть мати доказове значення», проаналізовано дані систем відеоспостереження.

«На цю мить сильнодіючих або наркотичних речовин не виявлено. Проводиться понад 20 різних криміналістичних досліджень (судово-медичні, біологічні, фізико-хімічні)», - йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою в Західно-Сибірській транспортній прокуратурі заявили, що ініціювали перевірку вже 20 серпня - в день госпіталізації Навального.

Як повідомлялося, консиліум лікарів «Шаріте» 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Зараз проводяться більш розширені дослідження.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.

22 серпня спецлітаком його доставлено в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.