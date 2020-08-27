Глава МЗС Франції закликає Росію прозоро розслідувати отруєння Навального

Прозоре розслідування отруєння опозиційного політика Олексія Навального є в інтересах влади Росії.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у четвер в ефірі RTL France міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«Я не розумію, чому росіяни не ведуть прозорої гри, адже це в їхніх інтересах», - зауважив глава французького МЗС.

Він наголосив, що отруєння Навального – це злочин.

«Росія повинна перехопити ініціативу у проведенні прозорого розслідування», - вважає Ле Дріан.

Він нагадав, що це вже не перший випадок отруєнь.

Як повідомлялося, консиліум лікарів «Шаріте» 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Зараз проводяться більш розширені дослідження.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.

22 серпня спецлітаком його доставили в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.

Фото: MEAE