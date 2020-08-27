Членкиня Координаційної ради Колесникова приїхала на допит у Слідком Білорусі
Про це повідомляється в телеграм-каналі TUT.by, передає Укрінформ.
Колесникова повідомила, що йде на допит абсолютно спокійно.
«Бодра, оптимістична, все в порядку. Всім бажаємо не здаватися і триматися», - сказала вона журналістам і тим, хто прийшов її підтримати.
Вона вважає, що кримінальна справа проти Координаційної ради - інструмент тиску на громадянське суспільство.
За останню добу до Ради приєдналася ще тисяча осіб, тепер у ній дві тисячі членів.
У середу, 26 серпня, на допиті в Слідчому комітеті була Нобелівський лауреат і член Координаційної ради Світлана Алексієвич.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про п'ятьох загиблих під час протестів.
Фото: Thibault Savary/Starface/East News