Глава TikTok Маєр йде з посади через тиск із боку Білого дому
Про це повідомляє CNN Business, передає Укрінформ.
«В останні тижні, у зв'язку з різкою зміною політичної ситуації, я серйозно задумався про те, чого зажадають структурні зміни в корпорації і що вони означають для глобальної ролі, на яку я підписався. На цьому тлі і оскільки компанія незабаром очікує на розв'язання проблеми, я з важким серцем хотів повідомити вам, що вирішив покинути компанію», - повідомив Маєр в службовій записці для співробітників, яку цитує видання.
У TikTok заявили, що «повністю поважають рішення» Маєра.
Він прийшов до компанії у травні, перед цим протягом 25 років працював у Disney.
Як повідомляв Укрінформ, президент США планував заборонити роботу соціальної платформи TikTok на території країни, якщо до 15 вересня її не буде продано американській компанії. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів та передавати їх китайській владі.
Раніше компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі соцмережі TikTok.