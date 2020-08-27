Новозеландський стрілець отримав довічне

Верховний суд у Крайстчерчі засудив австралійця Брентона Харрісона Тарранта, який здійснив терористичні акти в мечетях минулого року, до довічного тюремного ув’язнення. Як передає Укрінформ,

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New Zealand Herald.

Тарранта також позбавили права на умовно-дострокове звільнення. Очікується, що він відбуватиме покарання у в’язниці Окленда.

Суддя Кемерон Мандер заявив, що злочини, вчинені Таррантом, були настільки жахливими, що навіть провівши усе життя за ґратами, провину неможливо спокутувати.

Зазначається, що це перший випадок такого суворого вироку в історії Нової Зеландії.

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня 2019 року Таррант розстріляв парафіян у двох мечетях у Крайстчерчі, Нова Зеландія, загинула 51 людина, ще стільки ж зазнали поранень.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних у причетності до стрілянини — трьох чоловіків і одну жінку. Терорист написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: "Це терористичний акт".

Пізніше Таррант визнав провину у скоєному.