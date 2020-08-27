Пенс погодився знову стати віцепрезидентом в разі перемоги Трампа

Віцепрезидент США Майк Пенс погодився знову зайняти цю посаду, якщо на виборах президента переможе чинний глава держави Дональд Трамп.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у Балтиморі на з'їзді Республіканської партії, повідомляє CNN.

«З вдячністю за довіру, яку мені надав президент Дональд Трамп, за підтримки нашої Республіканської партії і з Божою милістю я смиренно приймаю вашу номінацію балотуватися і служити як віцепрезидент США», - сказав Пенс.

Очікується, що у четвер, 27 серпня, Трамп виступить із заявою з приводу свого рішення про участь в президентських перегонах.

Раніше про участь у президентських перегонах заявив демократ Джо Байден. У разі його перемоги віцепрезидентом США стане Камала Гарріс.

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Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джозеф Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

За даними соціологічного опитування служби SSRS на замовлення телеканалу CNN, за Трампа готові віддати свої голоси 46% опитаних, за Байдена - 50% респондентів.