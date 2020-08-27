До Координаційній ради Білорусі приєднався один з керівників IТ-компаній

Старший віцепрезидент (SVP) IТ-компанії EPAM Systems Максим Богрецов повідомив, що він йде у безстрокову відпустку і приєднується до Координаційної ради білоруської опозиції.

Про це він написав у своєму акаунті в Facebook, передає Укрінформ.

"Я Максим Богрецов, який пропрацював більше 23 років в компанії EPAM Systems від розробника до SVP... Я зрозумів що ефективніше і чесніше піти у відпустку на невизначений час і в Мінську допомогти чим можу в побудуві суспільства, де правда, факти і відповідальність державних органів перед власним народом не порожні слова", - пише Богрецов.

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Далі він підкреслює, що люди в Білорусі не готові "пробачити, прикинутися, повернутися в загони до своїх клавіатур, верстатів або сковорідок і продовжувати утримувати владу та силовиків які нас, наших друзів, родичів, дітей вбивають, б'ють, принижують під псевдопатріотичні пісні".

"Як [мої] шановні колеги з Координаційної ради неодноразово пояснювали, ми не орган управління, не ставимо завданням захоплення влади. Просто намагаємося донести до різних учасників цього конфлікту (перш за все влади) що старі методи не працюють: продовження насильства це глухий кут", - пояснив Богрецов.

Він при цьому висловив надію, що ситуація зміниться на краще, оскільки "ми всі чекаємо не дочекаємося, коли можна буде жити нормально і займатися нашою справою".

"Є багато практичних ідей як побудувати громадянське суспільство, створити правильний інвестиційний клімат, реально допомогти економіці й т.д. Енергії багато", - резюмує айтішник.

EPAM Systems - американська IТ-компанія, заснована в 1993 році. Найбільший світовий виробник програмного забезпечення на замовлення, фахівець з консалтингу, резидент Білоруського парку високих технологій.

Нагадаємо: створення Координаційної ради ініціювала Світлана Тихановська. Вона заявила, що рада необхідна для налагодження діалогу з владою та забезпечення її трансферу. До складу новоствореного органу увійшли представники громадянського суспільства, діячі культури, лікарі, політики, юристи, економісти, педагоги.

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Як повідомлялося, в Білорусі третій тиждень тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.