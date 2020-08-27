Уряд Франції "перезапускає" економіку: на підтримку культури передбачили €2 мільярди

Уряд Франції виділить €2 мільярди на підтримку сфери культури у проєкті плану перезапуску економіки в умовах подолання епідемії коронавірусу.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у середу прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

"Два зі 100 мільярдів євро у плані щодо перезапуску (економіки – ред.) будуть передбачені для сфери культури", - сказав прем’єр і назвав це політичним рішенням.

За словами прем'єра, план перезапуску економіки в умовах подолання наслідків епідемії коронавірусу французький уряд представить 3 вересня. Серед пріоритетів урядової політики визначено, зокрема, підтримку створення робочих місць.

Allez au cinéma, allez au théâtre !

Dans le #PlanDeRelance, 2 milliards d'euros seront consacrés à la culture : c'est un choix politique.

Je rencontrerai demain les professionnels du secteur avec @R_Bachelot.#le79inter pic.twitter.com/DyUt2JccUr — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 26, 2020

Водночас Кастекс визнав, що тенденції до вповільнення поширення коронавірусу у країні не спостерігається.

"Вірус є. Ми не повинні послабляти пильність", - зауважив глава французького уряду.

Він також повідомив, що 50 мільйонів захисних масок будуть безкоштовно поширені серед найуразливіших верств населення.

За даними Worldometer, у Франції за час пандемії виявлено 253 587 випадків коронавірусу, померли 30 544 людини, одужали 85 524.

Загалом у світі зафіксовано 24 332 275 випадки COVID-19, зокрема 829 665 летальних, одужали 16 873 305 осіб.