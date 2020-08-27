Канадський суд відмовив фіндиректору Huawei у доступі до повних звітів розвідки

Суд відхилив запит адвокатів фіндиректора Huawei Менг Ванжу стосовно надання доступу до повних звітів розвідки щодо її арешту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прихована інформація не стосується й не проливає світла на підозри у зловживанні процесом й не належить до того типу інформації, яка, на думку захисту пані Ванжу, була б доречною”, - заявила суддя федерального суду канадської провінції Британська Колумбія Кетрін Кейн.

Адвокати Ванжу звернулися до суду з вимогою розкрити повний текст звітів Канадської служби безпеки й розвідки, який, як вони сподівалися, зможе надати докази порушень під час затримання їх клієнтки. Натомість прокуратура наполягала, що вміст документів має залишатися закритим в інтересах національної безпеки.

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Незабаром очікується інше рішення суду стосовно доцільності повного оприлюднення ще 37 офіційних документів, пов’язаних із затриманням Ванжу.

У США Ванжу підозрюється у шахрайстві й намаганні переконати банківські установи порушити економічні санкції США проти Ірану. Хоча Канада не запроваджувала подібних санкцій проти Ірану, у травні суд Ванкувера дійшов висновку, що суттю її злодіяння є шахрайство, яке карається й канадським законодавством. Натомість захист Ванжу подав зустрічний позов проти правоохоронних органів Канади, які нібито порушили її права при затриманні. Рішення суду означає, що розгляд цього позову теж триватиме й до ухвалення рішення по ньому Менг не зможе бути видана Штатам.

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Як повідомляв Укрінформ, Ванжу було затримано на запит США у грудні позаминулого року в аеропорту Ванкувера. Звільнення під заставу в $10 мільйонів. дозволило Менг Ванжу проживати у Ванкувері під домашнім арештом, за умовами якого вона зобов’язана завжди носити GPS-передавач та самостійно оплачувати поліційний нагляд.