Прем'єра Франції підозрювали у порушенні екологічних норм — ЗМІ

Розслідування правопорушень у сфері утилізації сміття в муніципалітеті Прада, який очолював Жан Кастекс, було закрите через три дні після призначення його на посаду прем’єр-міністра Франції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє французьке видання Mediapart, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях.

"Судове розслідування, розпочате прокуратурою Перпіньяна (департамент Східні Піренеї), яке турбувало Жана Кастекса, було припинено в понеділок, 6 липня, лише через три дні після призначення колишнього мера Прада на посаду прем'єр-міністра Франції", - пише видання.

За його даними, слідчі дії припинені та щодо родича Кастекса, який обіймав посаду заступника мера.

Слідчі підозрювали очільників мерії у порушеннях Екологічного (стаття "забруднення") та Трудового (стаття "незаконні роботи") кодексів під час експлуатації сміттєзвалищ.

Розслідування було розпочате у 2019 році, а перші слухання справи відбулись у червні. Після цього розслідування мало встановити "відповідальність державних органів за розміщення сміттєзвалищ". Проте після призначення Кастекса прем’єр-міністром слухання у справі щодо відповідальності мера села Ріа-Сіраш Жана Морі, заступника мера Прада (дядька Жана Кастекса, - ред.), відповідального за вивезення та утилізацію відходів муніципалітету, були припинені.

Утім, заступник прокурора Елоді Торрес, яка керувала розслідуванням, назвала його припинення та призначення глави уряду звичайним збігом.

Фото: theapricity.com