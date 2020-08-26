В Координаційній раді Білорусі вже більш як тисяча членів

До Координаційної ради опозиції Білорусі входить вже більш як 1 тисяча осіб.

Як передає Укрінформ, про це заявив член президії ради, адвокат Максим Знак, пише телеграм-канал Радыё Свабода.

Він також зазначив, що ще до початку розслідування подав заяву з вимогою припинити кримінальну справу про «захоплення влади» Координаційною радою. За його словами, в КС «не вбачають підстав, ознак злочину в діях членів ради і самому факті (існування - ред.) ради».

Раніше про те, що подаватимуть скарги до Верховного суду, заявили такі учасники президентських перегонів, як Ганна Канопацька і Андрій Дмитрієв. Сергій Черечень також говорив, що не вбачає підстав визнати результати виборів: «Нормальної електоральної процедури - законної і мирної - не відбулося. По всій країні надходять свідчення про численні порушення і про неможливість ознайомитися з реальними результатами голосування». Однак він зазначив, що поки що в країні немає судів з політичних питань, тому до Верховного суду він скаргу не подаватиме.

Як повідомлялося, 14 серпня ЦВК Республіки Білорусь оголосила остаточні результати виборів. За Лукашенка проголосували 80,1% (4 661 075 осіб), за Тихановську - 10,1% (588 622 особи), за Дмитрієва - 1,21% (70 671 особа), за Канопацьку - 1,67% (97 489 людина), за Черечня - 1,14% (66 613 осіб). Проти всіх 0 4,59% (267 360 осіб).

Скарги на результати виборів, в тому числі від Тихановської, в ЦВК Білорусі відхилили.

Після президентських виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти фальсифікації їх результатів. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Координаційна рада з питань передачі влади була ініційована 14 серпня кандидатом в президенти Світланою Тихановською, яка виїхала до Литви з міркувань безпеки.

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20 серпня Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за статтею 361 КК проти Координаційної ради - за діяльність, «спрямовану на захоплення державної влади, а також заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь».

У відповідь, посилаючись на цілі Координаційної ради і шляхи їх досягнення, прописані в Положенні про неї, Рада заявила, що всі її «цілі і методи законні, засновані на засадах Конституції Республіки Білорусь».